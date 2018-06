Paris (AFP) Frankreichs Wirtschaft rutscht nach Einschätzung der Zentralbank des Landes in eine leichte Rezession. Laut einer am Freitag vorgelegten Prognose dürfte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in vierten Quartal 2012 um 0,1 Prozent niedriger ausfallen als im Vorquartal. Bereits für das dritte Quartal hatte die Zentralbank einen Rückgang des BIP um 0,1 Prozent berechnet, nach drei Quartalen des Nullwachstums.

