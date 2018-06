Cottbus/Dresden (SID) - Für Dresdens Trainer Ralf Loose geht es um den Job, für Cottbus um den Sprung auf die Aufstiegsplätze: Die Ausgangslage vor dem brisanten Ostderby zwischen Dynamo Dresden und Energie Cottbus in der 2. Fußball-Bundesliga am Sonntag (13.30 Uhr/Sky und Liga total!) könnte kaum unterschiedlicher sein.

Nach zuletzt vier Niederlagen in Serie steht Loose beim achtmaligen DDR-Meister unter Druck und braucht dringend ein Erfolgserlebnis. Zwar stärkte der Aufsichtsrat des Vereins dem 49-Jährigen zu Beginn der Woche nach einem Gespräch noch demonstrativ den Rücken, allerdings trennt die Sachsen nur noch ein Punkt vom Tabellenende. "Wir müssen die einfachen Fehler abstellen, nur dann können wir Punkte sammeln. Ich bin aber überzeugt, dass uns das gelingen wird", sagte Loose.

Schon mehr Punkte als erwartet haben hingegen die Cottbuser gesammelt. Mit 22 Zählern aus zwölf Begegnungen sind die Aufstiegsränge ganz nah. Von der Rückkehr in die Bundesliga spricht in der Lausitz trotzdem noch niemand - stattdessen gilt die volle Konzentration dem Derby.

"Das ist das, worauf sich jeder Fußballer freut. Die Mannschaft ist richtig heiß auf dieses Spiel", sagte Trainer Rudi Bommer, der die kriselnden Dresdner nicht unterschätzen wird: "Solche Klubs sind immer geführlich. Sie werden kratzen und beißen." Cottbus kann wieder auf Marco Stiepermann zurückgreifen. Der Angreifer hatte in den letzten Wochen aufgrund einer Bänderdehnung im Knie gefehlt.

Der Cottbuser Klub, die Polizei und die Stadt haben in einer gemeinsamen Erklärung an die Vernunft der Fans appelliert. "Randale - wie auch immer und druch wen auch immer - schadet beiden Vereinen und ihren Anhängern", hieß es in dem Schreiben. Während der Partie herrscht im Stadion Alkoholverbot. Fans beider Lager sollten sich couragiert gegen Pyrotechnik sowie rassistische und fremdenfeindliche Aktionen stellen.