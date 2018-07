Aue (SID) - Spitzenreiter Eintracht Braunschweig führt die Tabelle der 2. Fußball-Bundesliga trotz eines Patzers weiter ungeschlagen an. Für die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht reichte es zum Auftakt des 13. Spieltags bei Erzgebirge Aue nur zu einem 1:1 (1:0). Braunschweig ging zwar dank des siebten Saisontreffers von Kapitän Dennis Kruppke in der 40. Minute in Führung, doch Aue gelang durch Oliver Schröder (69.) noch der verdiente Ausgleich. In der Tabelle führt Braunschweig das Feld mit nun 31 Punkten an. Aue, das auf den rotgesperrten Jakub Sylvestr verzichten musste, verharrt mit 13 Zählern im unteren Mittelfeld.

Vor 7600 Zuschauern agierten die Gastgeber zunächst bissiger und entschlossener. Zwar fehlte der Braunschweiger Hintermannschaft der verletzte Abwehrchef Deniz Dogan als ordnende Hand. Dafür war Torhüter Daniel Davari auf dem Posten, als er einen Schuss von Aue-Stürmer Halil Savran an den Pfosten lenkte (7.). Glück hatte Braunschweig, als Savran und Jan Hochscheidt Mitte der ersten Hälfte nur die Latte trafen.

Die Gäste wachten erst nach diesen Warnschüssen auf. Die Führung durch Kruppke nach einem Schuss von der Strafraumgrenze fiel dennoch überraschend. Auch nach der Pause spielte Aue energischer nach vorne und erzielte durch Schröder aus rund 20 Metern den überfälligen Ausgleich. Zuvor war dem unbehelligten Mittelfeldspieler ein misslungener Weitschuss von Hochscheidt vor die Füße gefallen.

Beste Spieler bei Aue waren Hochscheidt und Schröder, bei Braunschweig überzeugten vor allem Davari und Ermin Bicakcic.