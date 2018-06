São Paulo (SID) - Der torgefährlichste Keeper der Fußball-Geschichte hat noch immer nicht genug: Brasiliens Torwart-Star Rogério Ceni hat seinen Vertrag beim FC São Paulo bis Ende 2013 verlängert. Dies gab der Klub auf seiner Homepage bekannt. Der 39 Jahre alte Ceni spielt seit 1990 für São Paulo, gewann dreimal den Weltpokal und erzielte in 1044 Spielen 105 Treffer. In der Nationalmannschaft kam der Freistoß-Spezialist auf 17 Einsätze, in denen er ohne Tor blieb.

"Es ist für uns eine große Freude, weiter mit einem Spieler seiner Erfahrung auf dem Höhepunkt seiner Leistungsfähigkeit zu arbeiten", sagte Sportdirektor Adalberto Baptista.