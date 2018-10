London (AFP) Ein Sohn des in den USA wegen Terrorismus angeklagten radikalen islamischen Predigers Abu Hamza muss wegen der Beteiligung an einem bewaffneten Raubüberfall in Großbritannien ins Gefängnis. Ein Gericht in der Stadt Norwich verurteilte den 20-Jährigen Imran Mostafa am Donnerstag zu elf Jahren Haft. Mostafa war im September schuldig gesprochen worden, am 31. Januar bei einem Juwelier im ostenglischen Kings Lynn Edelsteine im Wert von 70.000 Pfund (rund 88.000 Euro) erbeutet zu haben. Die insgesamt vier Täter drangen mit einer Handfeuerwaffe und einem Vorschlaghammer in das Geschäft ein.

