Hilden (dpa) - Bei einer Schießerei in Hilden bei Düsseldorf sind am Abend ein Mann getötet und vier weitere verletzt worden. Die Schüsse fielen in einem Industriegebäude, in dem zur Tatzeit noch gearbeitet wurde, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Er konnte zunächst keine Angaben machen zum Hergang oder Hintergrund der Bluttat. Man stehe noch ganz am Anfang der Ermittlungen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.