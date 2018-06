New York (dpa) - Pablo Picassos Stillleben «Nature morte aux tulipes» ist in New York für 41,5 Millionen Dollar (32,5 Millionen Euro) versteigert worden. Damit lag das im März 1932 entstandene Bild am Donnerstagabend (Ortszeit) bei Sotheby's genau in der Mitte des erwarteten Preisrahmens.

Das galt auch für ein zweites Bild des Spaniers. «Femme à la fenêtre (Marie-Thérèse)» war mit gut 17,2 Millionen Dollar das zweitteuerste Bild des Abends. Insgesamt wurden auf der Herbstauktion von Sotheby's in der expressionistischen und modernen Kunst 163 Millionen Dollar umgesetzt.

Auktionsergebnisse