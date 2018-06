Koalition setzt Betreuungsgeld durch

Berlin (dpa) - Gegen den erbitterten Widerstand der Opposition hat die Koalitionsmehrheit das Betreuungsgeld durchgesetzt. SPD und Grüne kündigten in der äußerst harten und hochemotionalen Debatte im Bundestag an, bei einem Wahlerfolg das umstrittene schwarz-gelbe Gesetz als eine der ersten Regierungsmaßnahmen wieder zu kassieren. Sie streben zugleich eine Verfassungsklage an, der sich auch die Linke anschließen will. Betreuungsgeld sollen ab 1. August 2013 Eltern bekommen, die ihr Kind im zweiten und dritten Lebensjahr nicht in eine Kita geben oder eine staatlich geförderte Tagesmutter in Anspruch nehmen. Der Bundestag beschloss zudem die Abschaffung der Praxisgebühr zum 1. Januar 2013.

Schwarz-Gelb drückt Neuverschuldung - Opposition: Wahlkampfhaushalt

Berlin (dpa) - Die schwarz-gelbe Koalition will im Wahljahr 2013 mit einem schnelleren Defizitabbau glänzen. Union und FDP drückten in den Haushalts-Schlussberatungen die Neuverschuldung des Bundes für das kommende Jahr auf 17,1 Milliarden Euro. Das sind im Vergleich zum Regierungsentwurf 1,7 Milliarden weniger. Trotz zusätzlicher Kosten durch die Beschlüsse der Koalition fallen die Gesamtausgaben mit 302 Milliarden Euro etwas geringer aus als von Finanzminister Wolfgang Schäuble ursprünglich geplant. Die Opposition warf Schwarz-Gelb Buchungstricks vor und sprach von einem Wahlkampfhaushalt.

Gauck: Pogromnacht und Mauerfall gehören zusammen

Berlin (dpa) - Pogromnacht und Mauerfall - die beiden historischen Ereignisse des 9. November in Deutschland gehören nach den Worten von Bundespräsident Joachim Gauck untrennbar zusammen. Die junge Generation dürfe die Taten der «Nazi-Barbarei» niemals vergessen, solle aber auch den Mauerfall in ihr Gedenken einbeziehen, sagte Gauck in Berlin. «Dieses glückliche Geschehen des 9. November 1989 gehört zu dem anderen, bitteren 9. November.» In Berlin steckten Besucher der Gedenkstätte Bernauer Straße Rosen in das Mauer-Denkmal. Zu Ehren der Holocaust-Opfer wurde eine Mauer mit Namenssteinen eingeweiht.

Not in Syrien immer schlimmer - 11 000 Flüchtlinge in 24 Stunden

Genf (dpa) - Die Not in Syrien wird immer schlimmer und der Strom von Flüchtlingen wächst dramatisch: Allein innerhalb von 24 Stunden flohen seit Donnerstag laut UN-Angaben 11 000 weitere Menschen aus dem Bürgerkriegsland. Insgesamt werde die Zahl der Syrer, die auf internationale Hilfe angewiesenen sind, bis Jahresende wahrscheinlich von derzeit 2,5 Millionen auf 4 Millionen anwachsen, sagte der zuständige Direktor der UN-Nothilfekoordinierung, John Ging, in Genf. Als Grund für die erhebliche Zunahme nannten Vertreter von Hilfsorganisationen in Genf bei einer Beratung zur Entwicklung in Syrien immer intensiver werdende Kämpfe zwischen Regierungstruppen und Rebellen.

Iran spricht von Beschuss eines «unbekannten» Flugzeuges

Teheran (dpa) - Teheran hat sich erstmals zu US-Angaben geäußert, denen zufolge iranische Flugzeuge am 1. November eine US-Drohne beschossen haben. Der Iran erklärte, es sei auf eine «unbekannte» Maschine gefeuert worden, die in den iranischen Luftraum eingedrungen sei. Nach US-Darstellung wurde die unbemannte und unbewaffnete Drohne während eines Routine-Aufklärungsfluges in internationalem Luftraum über dem Persischen Golf beschossen. Sie sei aber nicht getroffen worden und sicher auf ihren Stützpunkt zurückgekehrt.

Neue Warnung vor US-Rezession erhöht Druck auf Obama

Washington (dpa) - Nur kurz nach seiner Wiederwahl wird der Druck auf US-Präsident Barack Obama immer stärker, mit der republikanischen Opposition rasch einen Sparkompromiss auszuhandeln. Das unabhängige Haushaltsbüro des Kongresses (CBO) warnte erneut davor, dass drastische Budgetkürzungen und zugleich Steuererhöhungen von mehr als 600 Milliarden Dollar die ohnehin schwache Konjunktur abwürgen. Dieses Doppelproblem wird in den USA als «Fiskalklippe» («fiscal cliff») diskutiert. Obama wollte die Gefahr der «Fiskalklippe» heute in seiner ersten öffentlichen Erklärung seit der Wahlnacht ansprechen.