Wiesbaden (dpa) - Die Verbraucherpreise in Deutschland bleiben trotz nach wie vor teurer Energie relativ moderat. Die jährliche Teuerungsrate lag im Oktober wie im September bei 2,0 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte.

Binnen Monatsfrist blieben die Verbraucherpreise unverändert. Damit bestätigte das Bundesamt seine vorläufigen Zahlen von Ende Oktober. Inflationstreiber ist weiterhin die Preisentwicklung bei Energie. Für Energie mussten Verbraucher im Oktober 2012 insgesamt 5,5 Prozent mehr zahlen als ein Jahr zuvor. Allerdings dominierten Kraftstoffe, Heizöl und Strom die Preisentwicklung weniger als in den Vormonaten.

Mitteilung Bundesamt