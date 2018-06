Berlin (dpa) - Die Frauen-Union pocht auf Verbesserungen der Rente von Müttern. Die Vorsitzende Maria Böhmer (CDU) forderte die schwarz-gelbe Bundesregierung am Freitag in Berlin auf, noch in dieser Legislaturperiode einen Gesetzentwurf dazu vorzulegen.

Der Koalitionsausschuss hatte am Sonntag lediglich einen Prüfauftrag erteilt, wie Erziehungszeiten von Müttern, die vor 1992 ihre Kinder bekommen haben, bei der Rente besser anerkannt werden können. Böhmer schlägt nun vor, Frauen mit mehreren Kindern besserzustellen: «Wir sollten an Mütter denken, die mehrere Kinder groß gezogen haben, weil dort auch die zeitliche Inanspruchnahme stärker war.»