Moskau (AFP) Die russische Regierung will der Übernahme des russisch-britischen Gemeinschaftsunternehmens TNK-BP durch den staatlichen Ölriesen Rosneft vorerst nicht zustimmen. Es fehlten noch Angaben zu den "wichtigsten Parametern des Geschäfts", darunter der Preis des Kaufs, zitierte die Zeitung "Iswestija" am Freitag aus einem Brief des Ministeriums für wirtschaftliche Entwicklung an Regierungschef Dmitri Medwedew. Die Unterlagen müssten vervollständigt werden. Nach jetzigem Stand sei eine Zustimmung zu der Übernahme nicht möglich.

