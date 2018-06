Berlin (dpa) - Abschied von Käthe Reichel: Auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof in Berlin ist die im Alter von 86 Jahren gestorbene Schauspielerin beerdigt worden. Reichel war eine der bekanntesten Schauspielerinnen der DDR. Sie trat vor allem an Bertolt Brechts Berliner Ensemble in zahlreichen Inszenierungen auf. Brecht hatte sie für das Theater entdeckt. Reichel war vor drei Wochen im brandenburgischen Buckow gestorben. Unter Brecht und Benno Besson war Reichel eine der wichtigen Protagonistinnen des Berliner Ensembles.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.