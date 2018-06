Los Angeles (AFP) Der spanische Schauspieler Javier Bardem gehört nun endgültig zu Hollywood: Mit einem Stern auf dem berühmten Walk of Fame wurde der 43-Jährige am Donnerstag in der US-Filmstadt verewigt. Bardem, der im neuen James-Bond-Film "Skyfall" den blonden Bösewicht Silva spielt, brachte zur Enthüllung des 2484. Sterns am Donnerstag gleich die beiden Bond-Girls mit - die Schauspielerinnen Naomie Harris und Bérénice Marlohe. Außerdem war Regisseur Sam Mendes mit von der Partie.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.