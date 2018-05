Washington (AFP) Eine langwierige Dürrekatastrophe hat laut einer neuen Untersuchung zum Untergang der Maya-Kultur geführt. "Der Aufstieg und Fall der Maya-Zivilisation ist ein Beispiel für eine fortgeschrittene Zivilisation, die es versäumt hat, sich erfolgreich dem Klimawandel anzupassen", erklärte James Baldini von der britischen Durham University, der an der am Freitag in der Wissenschaftszeitschrift "Science" veröffentlichten Studie beteiligt war. Damit untermauerte ein internationales Forscherteam dank einer verbesserten Datenlage eine schon lange diskutierte These.

