Washington (AFP) Vor dem Hintergrund des Haushaltsstreits mit den Republikanern will US-Präsident Barack Obama den Bürgern am Freitag seine Pläne zur Verhinderung einer Rezession darlegen. Obama werde in einer aus dem Weißen Haus übertragenen Ansprache über Maßnahmen sprechen, die eingeleitet werden müssten, "damit unsere Wirtschaft weiter wächst und unsere Schulden sinken", sagte ein Vertreter des Präsidentenamtes in Washington am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP.

