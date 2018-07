New York (dpa) - Die Dallas Mavericks haben den Härtetest bei den New York Knicks nicht bestanden und die zweite Saisonniederlage in der NBA kassiert. Ohne ihren verletzten deutschen Basketball-Star Dirk Nowitzki unterlagen die Texaner im Madison Square Garden mit 94:104 (57:55).

O.J. Mayo erzielte 23 Punkte für Dallas. Für die Knicks traf Carmelo Anthony mit 31 Zählern am häufigsten. Die ehemaligen Mavericks-Profis Jason Kidd und Tyson Chandler agierten ebenfalls erfolgreich. Chandler erzielte elf Punkte und gewann neun Rebounds. Während die Mavericks in der Western Conference mit nun 4:2-Siegen auf den fünften Platz abrutschten, führen die Knicks die Eastern Conference mit makellosen 4:0-Siegen an. Vier Siege zum Auftakt waren New York letztmals 1993 gelungen.

Die Los Angeles Lakers setzten sich wenige Stunden nach der Entlassung von Trainer Mike Brown mit 101:77 (47:38) gegen die Golden State Warriors durch. Kobe Bryant steuerte 27 Punkte bei. Pau Gasol erzielte 16 Zähler und holte 14 Rebounds.

Brown war nach dem miserablen Saisonstart mit 1:4-Siegen entlassen worden. Die Fans forderten lautstark die Rückkehr von Ex-Trainer Phil Jackson. Neben dem fünffachen LA-Meistercoach gilt auch Mike D'Antoni als Kandidat, der im März bei den Knicks zurückgetreten war.