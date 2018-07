Peking (AFP) Von der strengen Atmosphäre des Parteitags der Kommunisten hat sich eine chinesische Nachwuchsreporterin nicht einschüchtern lassen: Die elfjährige Sun Luyan, die für die chinesische Teenager-Zeitung schreibt, sprach bei einem Treffen führender Genossen mit Kindern am Rande des Parteitags am Freitag geradeheraus das heikle Thema Lebensmittelsicherheit an, wie der staatliche China News Service berichtete. Das Mädchen brachte damit die an unkritische Fragen gewöhnten Regierungsvertreter in Verlegenheit.

