München (AFP) Die Kosten für das umstrittene Betreuungsgeld werden sich einem Bericht zufolge in den kommenden Jahren deutlich steigern. Wie das Nachrichtenmagazin "Focus" am Samstag vorab aus seiner neuen Ausgabe berichtete, sieht die Finanzplanung für den Start im nächsten Jahr zunächst 55 Millionen Euro vor. Für 2014 sind demnach bereits 510 Millionen Euro eingeplant, für 2015 erwarte das Bundesfinanzministerium eine Zunahme auf 950 Millionen Euro. Jährliche Ausgaben von 1,07 Milliarden Euro sind laut "Focus" ab 2016 in der Finanzplanung vorgesehen.

