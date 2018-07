Berlin (AFP) Das neue Spitzenduo der Grünen will im Bundestagswahlkampf breite Wählerschichten ansprechen. Die bei einer Urwahl als Spitzenkandidatin nominierte Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt sagte am Samstag vor Journalisten in Berlin, die jüngsten Erfolge der Grünen in Baden-Württemberg zeigten, "dass die bürgerliche Mitte eine bessere Gesellschaft will". Die Grünen wollten einen Kurs einschlagen, "der für Zusammenhalt steht".

