Berlin (AFP) Angesichts der vielen Menschen, die vor der Gewalt in Syrien fliehen, bereiten sich Bundesregierung und Unionsfraktion auf die Aufnahme verfolgter syrischer Christen vor. Dies sei erforderlich, wenn die Lage in Syrien sich weiter zuspitze und der Verfolgungsdruck für Christen sich erhöhe, erklärte Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) in einem Beitrag für die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung". Kürzlich seien auch Flüchtlinge aus dem Irak in Deutschland aufgenommen worden, bei denen es sich überwiegend um Christen gehandelt habe. "Das ist ein Akt der Humanität", schrieb Kauder.

