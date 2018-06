München (dpa) - Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft bleibt mit ihrem neuen Coach Pat Cortina auf Erfolgskurs. Das Team gewann beim 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) gegen den Erzrivalen Schweiz auch sein zweites Spiel beim Deutschland Cup.

Damit hat die Mannschaft des 48 Jahre alten Italo-Kanadiers große Chancen auf den fünften Sieg beim traditionsreichen Vier-Nationen-Turnier. «Das war ein gutes Spiel heute. Aber so weit, so gut. Wir sind noch nicht fertig. Jetzt wollen wir am Sonntag den Weg zu Ende gehen», sagte Cortina.

Vor dem abschließenden Spiel gegen Vize-Weltmeister Slowakei ist die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) mit sechs Punkten Tabellenführer. Die Slowakei mit drei Punkten müsste nach dem verlorenen Auftaktspiel am Freitag gegen die Schweiz (2:3) in regulärer Spielzeit gewinnen, um den Titel aus dem Vorjahr noch zu verteidigen. «Natürlich bedeutet uns der Turniersieg sehr viel. Wenn das klappt, wären wir wirklich happy», sagte Torhüter Dennis Endras, der wie beim Viertelfinalsieg bei der überragenden WM 2010 wieder ohne Gegentor gegen die Schweiz blieb. Am Sonntag wird allerdings Dimitrij Kotschnew (Hamburg Freezers) im Tor stehen.

Christoph Ullmann (5. Minute) von den Adlern Mannheim und Philip Gogulla (60.) von den Kölner Haien sicherten in der Olympia-Eishalle in München den 65. Sieg im 136. Duell gegen die Schweiz. Bereits am Freitag hatte das deutsche Team Cortina als Nachfolger des glücklosen und im Sommer geschassten Jakob Kölliker einen Einstand nach Maß beschert. «Er macht seinen Job bislang sehr, sehr gut», lobte Torschütze Ullmann den neuen Coach.

Gut 20 Stunden nach dem 3:2-Auftaktsieg gegen Olympiasieger Kanada bemühte sich die DEB-Auswahl, vor allem bei Cortinas Kritikpunkten vom Vorabend anzusetzen. Gegen die Schweiz schoss Deutschland wesentlich häufiger aufs Tor und brachte die Scheibe konsequenter in Richtung Schweizer Gehäuse. Auch in der Abwehr schien das neu verordnete Defensivsystem bereits besser zu funktionieren. Deutschlands Nummer eins Endras musste nur wenige Male eingreifen.

Deutschland war klar spielbestimmend und ging durch Ullmann in doppelter Überzahl früh in Führung. Die Schweizer, die diesmal mit einer stärkeren Auswahl als in den vergangenen Jahren beim Deutschland Cup antreten, hatten ihr Auftaktmatch am Freitag ebenfalls 3:2 gegen die Slowakei gewonnen. Gegen Deutschland stieß das Team von Ex-DEL-Meistercoach Sean Simpson jedoch an seine Grenzen. Gegen die engagierten Cortina-Cracks erspielten sich die Eidgenossen über die gesamte Spielzeit kaum nennenswerte Möglichkeiten. «Die haben in der Abwehr wirklich sehr gut gespielt», sagte Simpson anerkennend.

Auch im Angriff überzeugte die DEB-Auswahl, vom Abschluss einmal abgesehen. Schnell, geradlinig und teilweise kombinationssicher kam Deutschland immer wieder vor das von Reto Berra gehütete Tor. Der Keeper vom EHC Biel war mit mehreren Rettungstaten klar bester Schweizer Spieler. Ihm hatten es die Eidgenossen zu verdanken, dass das Simpson-Team bis zum Ende im Spiel blieb. Sieben Sekunden vor dem Ende machte Gogulla mit einem Schuss ins leere Schweizer Tor den hoch verdienten Sieg aber endgültig perfekt.