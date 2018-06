Bayonne (AFP) In Frankreich hat am Samstag die größte pro-baskische Demonstration seit Jahren stattgefunden. Rund 15.000 Menschen hätten sich an dem anderthalbstündigen Marsch durch Bayonne im Südwesten des Landes beteiligt, teilten die Polizei und das Baskenbündnis Herrira mit. Die Teilnehmer kamen von der spanischen und der französischen Seite des Baskenlandes und forderten unter anderem, dass die gut 600 inhaftierten Basken in der Nähe ihrer Heimatorte in Gefängnissen untergebracht werden. Derzeit sitzen sie in beiden Ländern oft viele hundert Kilometer entfernt von ihren Familien ein.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.