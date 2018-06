London (AFP) Die britische Sendergruppe BBC wird von einer weiteren Affäre im Zusammenhang mit Missbrauchsvorwürfen erschüttert. Die Ausstrahlung eines Berichts der Sendung "Newsnight", der Vorwürfe des Kindesmissbrauchs gegen den früheren Politiker Alistair McAlpine zur Folge hatte, sei "grundlegend falsch" gewesen, sagte BBC-Chef George Entwistle am Samstag dem BBC-Radio. Am Vorabend hatte sich die BBC in einer Mitteilung bei McAlpine entschuldigt.

