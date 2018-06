Kairo/Doha (dpa) - Der oppositionelle Syrische Nationalrat (SNC) hat den Christen George Sabra zu seinem neuen Vorsitzenden gewählt. Ein Versuch des von vorwiegend älteren Exil-Oppositionellen gegründeten SNC, mehr junge Aktivisten in seine Reihen aufzunehmen, schlug jedoch fehl.

Die Vertreter der Lokalen Koordinierungskomitees für die Revolution, die an der Organisation des Widerstandes in den syrischen Städten und Dörfern beteiligt sind, zogen sich bei einem Oppositionstreffen in Katar in der Nacht zum Samstag unter Protest aus dem SNC zurück.

Militante Regimegegner zündeten am Samstag auf dem Gelände eines Offiziersclubs in der syrischen Stadt Daraa zwei Autobomben. Aktivisten sprachen von 20 Toten. Die staatliche Nachrichtenagentur Sana meldete ebenfalls einen tödlichen Anschlag in Daraa, machte jedoch keine Angaben zum Ort der Explosion oder zur Zahl der Opfer. Regimegegner berichteten, kurdische Gegner von Präsident Baschar al-Assad hätten die Regierungstruppen aus mehreren Ortschaften in der Provinz Al-Hassake vertrieben.

Die christliche Aktivistin Jara Nasir begründete ihren Rücktritt aus dem SNC unterdessen mit Rivalitäten, die dazu geführt hätten, dass man das eigentliche Ziel aus den Augen verloren habe. Sie erklärte: «Ich habe in den vergangenen Monaten beobachtet, wie der Freiheitskampf des SNC zu einem Machtkampf zwischen den verschiedenen Fraktionen und Persönlichkeiten wurde.

Der harte Kern der Opposition diskutierte am Samstag in der katarischen Hauptstadt Doha weiter über eine Initiative des prominenten Dissidenten Riad Seif. Diese sieht die Gründung eines neuen Gremiums der Opposition vor, in dem neben dem SNC auch andere Gruppen mit mehr Kontakt zur Basis in Syrien sitzen sollen. Dies war von einigen Staaten zur Bedingung für mehr Unterstützung gemacht worden.

Erklärung Jara Nasir via All4Syria, arabisch