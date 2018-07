Hilden (dpa) - Bei einer Schießerei in Hilden nahe Düsseldorf sind am späten Abend ein Mann getötet und vier weitere verletzt worden. Die Schüsse fielen in einem Fabrikgebäude. Es gehört zu einem größeren Werksgelände, auf dem die Nachtschicht noch arbeitete. Genaue Informationen zum Tathergang liegen noch nicht vor. Man stehe ganz am Anfang der Ermittlungen, sagte ein Polizeisprecher. Bisher gebe es keine Hinweise darauf, dass über die fünf Männer hinaus weitere Menschen in die Bluttat verwickelt seien.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.