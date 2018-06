Prag (SID) - Bei einem tragischen Unfall während einer unterklassigen Rallye in Tschechien sind am Samstag vier Zuschauer ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben kam bei der Veranstaltung im Südosten des Landes ein Wagen von der Strecke ab und verletzte drei junge Frauen und ein sechsjähriges Mädchen tödlich. Mindestens zwei weitere Zuschauer mussten laut Behörden in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach dem Unfall wurde die Rallye abgebrochen.