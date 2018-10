Frankfurt/Main (dpa) - Einen Tag vor der Verleihung der MTV Europe Music Awards in Frankfurt steht eine Preisträgerin schon fest: Für ihren Einfluss auf die Popmusik und für ihre Stimme bekommt die im Februar gestorbene Pop-Diva Whitney Houston den MTV-Preis «Global Icon».

Das gaben die Organisatoren am Samstag in Frankfurt bekannt. Der Sonderpreis wird seit 2010 vergeben, bisherige Preisträger sind Queen und Bon Jovi. Houston war im Alter von 48 Jahren gestorben.

Topmodel Heidi Klum will ihr Outfit bei ihrer Moderation der Preisverleihung in der Frankfurter Festhalle sechs Mal wechseln. Viel Leder und Spitze werde zu sehen sein, den Stil bezeichnete sie als «etwas sexier und mehr Rock'n'Roll». Zur Pressekonferenz am Samstag erschien sie in einem kurzen, engen Kleid in Schwarz und Silber. Sie habe Lampenfieber, bekannte Klum. «Ich bin ja keine professionelle Moderatorin», sagte sie der «Frankfurter Rundschau»/«Berliner Zeitung», «deswegen bin ich beim Moderieren besonders nervös, schwitze viel und lecke vor Nervosität dauernd meine Lippen ab».

Am Sonntagabend ist es dann so weit. Dann wird vor der Festhalle der rote Teppich ausgerollt. Um 20 Uhr beginnt die «Red Carpet Show», um 21 Uhr die Gala zur Verleihung der MTV Europe Music Awards 2012. Die Show wird in 700 Millionen Haushalte in 160 Ländern rund um den Globus übertragen. 8000 Zuschauer dürfen live dabei sein.

Als Live-Künstler treten auf: Alicia Keys, Taylor Swift, Muse, No Doubt, Rita Ora, Pitbull, The Killers und der Koreaner Psy mit seinem Internet-Überraschungshit «Gangnam Style».

Unter den Laudatoren sind unter anderem Reality-Soap-Star Kim Karadashian und Sänger Joe Jonas. Schauspieler David Hasselhoff berichtet via Twitter und Facebook aus dem Backstage-Bereich.

Über den roten Teppich laufen dürfen auch prominente Zuschauer - zum Beispiel die Fußballspieler Michael Ballack, Marco Reuss und Mats Hummels. Auf jeden Fall mit dabei sind die Deutsch-Stars The BossHoss, Lena und Tim Bendzko, der als «Best German Act» schon jetzt feststeht.

Einige Weltstars stehen bislang aber nur auf dem Papier: Rihanna, Justin Bieber, Katy Perry, Lady Gaga und Lana Del Rey dürfen auf Preise hoffen. Dass sie vor Ort sind, ist unwahrscheinlich. Wer gewinnt, das haben die Musikfans entschieden. Bis zum Freitag konnten sie im Internet für ihre Favoriten abstimmen - in 16 Kategorien wie «Best Song», «Best New» oder «Best Look».

Die MTV Europe Music Awards - gegründet 1994 als Pendant zu den amerikanischen MTV Video Music Awards - werden in diesem Jahr zum 19. Mal vergeben. Die Gala kommt immer aus einer anderen Stadt, Frankfurt war bereits 2001 Austragungsort.

