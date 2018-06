Mainz baut mit 2:1-Sieg über Nürnberg Heimserie aus

Mainz (dpa) - Der FSV Mainz 05 hat seine beeindruckende Heimserie in der Fußball-Bundesliga ausgebaut. Die Rheinhessen gewannen am Freitag zum Auftakt des 11. Spieltags mit 2:1 (2:1) gegen den 1. FC Nürnberg. Nicolai Müller (12. Minute) und Andreas Ivanschitz (21.) erzielten die Treffer für die Gastgeber. Per Nilsson (40.) gelang trotz einer deutlichen Leistungssteigerung der Franken nach verschlafenen 30 Minuten nur noch der Anschlusstreffer. Mainz feierte den vierten Heimsieg in Serie und kletterte zumindest für eine Nacht auf Rang fünf, Nürnberg verpasste als 14. Punkte im Abstiegskampf.

Braunschweig patzt in Aue - Hertha kommt näher

München (dpa) - Spitzenreiter Eintracht Braunschweig hat in der 2. Fußball-Bundesliga gepatzt. Die Niedersachsen kamen am Freitag nicht über ein 1:1 (1:0) beim FC Erzgebirge Aue hinaus, blieben aber auch im 13. Saisonspiel ungeschlagen. Verfolger Hertha BSC verkürzte den Rückstand auf den Tabellenführer durch einen 6:1 (2:0)-Sieg bei Aufsteiger SV Sandhausen. Der 1. FC Köln musste sich gegen den MSV Duisburg nach einer schwachen Leistung mit einem 0:0 zufriedengeben.

DFB-Frauen bei EM gegen Norwegen, Holland und Island

Göteborg (dpa) - Titelverteidiger Deutschland trifft bei der Fußball-EM der Frauen 2013 auf Norwegen, die Niederlande und Island. Dies ergab die Auslosung in Göteborg. Die Endrunde wird vom 10. bis 28. Juli kommenden Jahres in Schweden ausgetragen. Die DFB-Auswahl bestreitet ihre Vorrundenspiele in der Gruppe B in Kalmar und Växjö. Für das Viertelfinale qualifizieren sich die beiden Erstplatzierten der drei Gruppen sowie die zwei besten Dritten.

Erfolgreicher Cortina-Einstand für deutsches Eishockey-Team

München (dpa) - Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat dem neuen Bundestrainer Pat Cortina einen erfolgreichen Einstand beschert. Im ersten Spiel unter der Verantwortung des Italo-Kanadiers gelang beim Deutschland Cup ein 3:2 (0:0, 1:0, 2:2) gegen Kanada. Schon am Samstag steht beim Vier-Nationen-Turnier die zweite Bewährungsprobe gegen die Schweiz (16.15 Uhr/Sport 1) an. Die Eidgenossen hatten Vize-Weltmeister Slowakei mit 3:2 bezwungen.

Aufholjagd in Belgrad - Bamberg feiert zweiten Euroleague-Sieg

Belgrad/München (dpa) - Die Brose Baskets Bamberg haben in der Basketball-Euroleague das zweite Spiel nacheinander gewonnen. Dank einer späten Aufholjagd setzte sich der deutsche Doublegewinner 77:72 (33:41) beim serbischen Kontrahenten Partizan Belgrad durch und kann weiter auf die Zwischenrunde hoffen.

Los Angeles Lakers trennen sich von Trainer Mike Brown

Los Angeles/Berlin (dpa) - Die Los Angeles Lakers haben sich nach einem völlig verpatzten Saisonstart von Trainer Mike Brown getrennt. Das teilte der Verein aus der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA mit. Nach vier Niederlagen in fünf Spielen betreute zunächst Assistenztrainer Bernie Bickerstaff das teuerste Team der Liga. Die Suche nach einem Nachfolger für Brown sollte sofort beginnen.

Djokovic und Murray bei ATP-WM im Halbfinale

London (dpa) - Andy Murray ist dem Weltranglistenersten Novak Djokovic beim ATP-Tour-Finale in London ins Halbfinale gefolgt. Der Olympiasieger und US-Open-Champion gewann gegen den Franzosen Jo-Wilfried Tsonga mit 6:2, 7:6 (7:3). Damit erreichte er als Zweiter hinter Djokovic die Vorschlussrunde. Der Serbe hatte sich gegen Tomas Berdych 6:2, 7:6 (8:6) durchgesetzt.

Stephanie Beckert gewinnt Prestige-Duell gegen Claudia Pechstein

Berlin (dpa) - Vizeweltmeisterin Stephanie Beckert hat das erste Prestige-Duell der Eisschnelllauf-Saison gegen Claudia Pechstein klar für sich entschieden. Zum Auftakt der deutschen Meisterschaften in Berlin gewann die Team-Olympiasiegerin aus Erfurt die 3000 Meter in famoser Weltbestzeit von 4:02,88 Minuten klar vor der 40 Jahre alten Erzrivalin. Jenny Wolf stellte indes über die 500 Meter in 37,78 Sekunden einen neue Saison-Bestzeit auf und gewann überlegen.