Skirennfahrerin Höfl-Riesch gewinnt Slalom-Auftakt in Finnland

Levi (dpa) - Doppel-Olympiasiegerin Maria Höfl-Riesch hat im finnischen Levi zum 24. Mal in ihrer Karriere ein Weltcuprennen gewonnen. Die 27 Jahre alte Skirennfahrerin aus Partenkirchen setzte sich beim ersten Slalom der Saison am Samstag trotz einer Hüftverletzung gegen die zweitplatzierte Finnin Tanja Poutiainen durch. Dritte wurde Mikaela Shiffrin aus den USA. Die amerikanische Gesamtweltcupsiegerin Lindsey Vonn hatte auf einen Start verzichtet. Weltcuppunkte sammelten auch Christina Geiger, Fanny Chmelar und Barbara Wirth.

Siebtes Remis: Kaiserslautern spielt 1:1 in Paderborn

Paderborn (dpa) - Der 1. FC Kaiserslautern hat auf dem angepeilten Weg zurück in die Fußball-Bundesliga einen Dämpfer hinnehmen müssen. Die Mannschaft von Trainer Franco Foda ist in der 2. Liga zwar weiter ohne Saison-Niederlage, musste sich beim 1:1 (0:0) am Samstag gegen den SC Paderborn aber zum siebten Mal mit einem Remis begnügen. Der 1. FC Union Berlin verpasste seinen vierten Heimsieg der Saison. Der Hauptstadtclub kam nicht über ein 0:0 gegen Aufsteiger VfR Aalen hinaus.

Trotz Denkzettels: Thiel bleibt DSV-Präsidentin bis 2016

Hamburg (dpa) - Christa Thiel bleibt trotz des schlechtesten Wahl-Ergebnisses ihrer Amtszeit für weitere vier Jahre Präsidentin des Deutschen Schwimm-Verbandes. Beim DSV-Verbandstag in Hamburg erhielt die Wiesbadener Rechtsanwältin am Samstag nur 229 von 401 gültigen Delegierten-Stimmen. Das waren 57,1 Prozent. 172 Delegierte stimmten gegen sie, einen Gegenkandidaten gab es nicht. Die Vizepräsidentin des Deutschen Olympischen Sportbundes blieb damit weit hinter dem Votum von vor vier Jahren.

Steffen siegt bei Weltcup-Finale erneut über 50 Meter Freistil

Singapur (dpa) - Britta Steffen hat beim Finale des diesjährigen Kurzbahn-Weltcups in Singapur erneut über die 50 Meter Freistil triumphiert. Sechs Tage vor ihrem 29. Geburtstag siegte die Berliner Schwimmerin in 24,10 Sekunden klar vor der Dänin Jeanette Ottesen-Gray. Für Britta Steffen war es der fünfte Sieg über diese Distanz bei der achten Station.

Angermüller schlägt Pechstein - Beckert mit Rückenproblemen

Berlin (dpa) - Monique Angermüller hat nach langer Krankheitspause ein beeindruckendes Comeback auf der Eisschnelllaufbahn gefeiert. Die Berlinerin kam am Samstag bei den deutschen Meisterschaften auf ihrer Hausbahn in 1:58,87 Minuten zum dritten Erfolg in Serie auf der 1500-Meter-Distanz. Sie bezwang die 40 Jahre alte Claudia Pechstein, die in 2:00,03 Minuten Isabell Ost aus Berlin auf den dritten Rang verwies. Alle drei Läuferinnen erkämpften damit Tickets für die ersten drei Weltcuprennen in Heerenveen, Kolomna/Russland und Astana/Kasachstan.