Berlin (dpa) - Bundestags-Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt und Fraktionschef Jürgen Trittin werden die Spitzenkandidaten der Grünen für die Bundestagswahl 2013.

Das haben die Mitglieder in der Urwahl entschieden, wie die Partei am Samstag in Berlin bekanntgab.

Urwahl der Grünen

Kür des Spitzenduos 2009