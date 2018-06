Berlin (dpa) - Bundestags-Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt und Fraktionschef Jürgen Trittin sind die Spitzenkandidaten der Grünen für die Bundestagswahl 2013. Das haben die Mitglieder in der Urwahl entschieden, wie Bundesgeschäftsführerin Steffi Lemke am Samstag in Berlin bekanntgab.

Trittin erreichte 71,9 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen, Göring-Eckardt 47,3 Prozent. 36 533 der knapp 60 000 Grünen-Mitglieder hatten sich an der Urwahl per Brief beteiligt.

Beworben hatten sich 15 Kandidaten. Zur Wahl standen auch die Fraktionsvorsitzende Renate Künast und Parteichefin Claudia Roth sowie elf zuvor unbekannte Grünen-Mitglieder. Es war das erste Mal, dass eine Partei in Deutschland ihre Spitzenkandidaten per Urwahl bestimmte.

Bundesgeschäftsführerin Lemke versprach einen «knallgrünen Wahlkampf».

Grünen-Chef Cem Özdemir erwartet keinen Karriereknick bei den Verlierern. «Ich glaube, niemand geht beschädigt aus der Urwahl davor», sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

Urwahl der Grünen

Kür des Spitzenduos 2009