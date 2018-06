Berlin (dpa) - Als erste Partei in Deutschland haben die Grünen ihre Spitzenkandidaten per Urwahl bestimmt. Heute wird das Ergebnis bekanntgegeben. Die Spannung in der Partei ist groß.

