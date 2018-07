Hannover (dpa) - Rund zwei Monate vor der Landtagswahl in Niedersachsen will die niedersächsische SPD heute in Wolfsburg ihr Wahlprogramm beschließen. Spitzenkandidat Stephan Weil und der designierte SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück wollen mehr als 200 Delegierte auf einen Regierungswechsel in Niedersachsen einschwören. Schwerpunktthemen des SPD-Wahlprogramms sind Bildung, Energiewende und der demografische Wandel. Die Sozialdemokraten wollen mit den Grünen als Koalitionspartner die Macht übernehmen.

