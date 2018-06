Port-au-Prince (dpa) - In Haiti sind nach starken Regenfällen erneut zahlreiche Menschen ertrunken - dieses Mal in der Stadt Cap Haitien im Norden des Landes. 16 Menschen seien ums Leben gekommen, andere würden vermisst, berichtete der Sender Radio Metropole. Überschwemmungen und reißende Flüsse hätten zudem schwere Schäden verursacht. Nach Angaben des Chefs der nationalen Wetterwarte, Ronald Semelfort, hatte eine Kaltfront in den vergangenen beiden Tagen den Regen in den Norden das Karibiklandes gebracht.

