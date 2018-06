Berlin (dpa) - Trotz anhaltender Debatten über die Mehrkosten für das Milliardenprojekt Stuttgart 21 versichert die Bahn: Es wird in jedem Fall gebaut. Beteilige sich das Land nicht an möglichen millionenschweren Mehrkosten für Nachbesserungen etwa am geplanten Flughafenbahnhof, werde eben so gebaut wie bisher geplant, sagte Bahn-Technikvorstand Volker Kefer der Nachrichtenagentur dpa. Kefer bestätigte Mehrkosten für Stuttgart 21 von bislang insgesamt rund 327 Millionen Euro.

