Sydney (AFP) Oscar-Preisträgerin Cate Blanchett hat für ihre Verdienste um die Schauspielkunst von der Universität Sydney die Ehrendoktorwürde verliehen bekommen. Die 43-jährige Schauspielerin wurde während einer Feierstunde an der Hochschule geehrt, wie Medien am Sonntag berichteten. Die Ehrung sei "eine große Sache" für sie, "als eine, die ihr Studium in Geisteswissenschaften an der Universität Melbourne nicht abgeschlossen hat", sagte Blanchett der Zeitung "Sun-Herald".

