Hamburg (dpa) - Boxweltmeister Wladimir Klitschko hat seine drei Titel im Schwergewicht erfolgreich verteidigt. Der 36-jährige Ukrainer besiegte in Hamburg den völlig chancenlosen Polen Mariusz Wach in zwölf Runden einstimmig nach Punkten. Klitschko feierte seinen 59. Sieg im 62. Kampf. Der in den USA lebende Wach war für den beweglichen Champion viel zu langsam und in seinen boxerischen Mitteln arg limitiert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.