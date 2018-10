Gießen (AFP) Wegen einer rund 50 Kilometer langen Dieselspur haben sich am Sonntag auf drei Autobahnen in Hessen zehn Unfälle ereignet. Dabei wurden ein Autoinsasse schwer und zwei weitere leicht verletzt, wie das Polizeipräsidium Mittelhessen in Gießen mitteilte. Die Dieselspur hatte demnach ein fabrikneuer Lastwagen hinterlassen, der einen Materialfehler aufwies.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.