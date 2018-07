Los Angeles (dpa) - Um Edward und Bella auf dem schwarz gefärbten Premieren-Teppich zu sehen, nehmen sie kalte Nächte, harte Bürgersteige und langes Warten in Kauf.

Mit Zelten, Schlafsäcken und Klappstühlen rücken die «Twilight»-Fans an, um am Montagabend - bei der Weltpremiere von «Breaking Dawn - Bis(s) zum Ende der Nacht 2» in Hollywood - den besten Platz zu haben.

«Ich habe meinen warmen Schlafsack dabei», strahlte die Kanadierin Eryka Bradford am Samstag in die Kamera des Lokalsenders KABC. Die Temperaturen in Südkalifornien waren über Nacht auf ungewöhnlich kalte 8 Grad Celsius gesunken. Sie gehöre zum «Team Edward», sagte die eigens aus Ottawa angereiste «Twilight»-Verehrerin, mit einem Bild von Robert Pattinson auf ihrer Jacke.

Mehr als 2000 eingefleischte Fans campierten am Wochenende vor dem Nokia Theatre in Los Angeles. Das haben die PR-Bosse hinter der Vampirsaga geschickt eingefädelt. Waren es im letzten Jahr «nur» knapp über tausend Camper, so lässt das Studio Summit Entertainment beim großen Finale fast doppelt so viele Fans in der werbewirksamen Zeltstadt zu. Zum Zeitvertreib gibt's «Twilight»-Filme, Sportübungen und «Überraschungsgäste».

Nicht Bella, aber zumindest Vampirin Alice Cullen, alias Schauspielerin Ashley Greene, brachte die wartenden Fans am Samstag zum Kreischen. Ihr sei vor Rührung die Wimperntusche übers Gesicht gelaufen, twitterte Greene nach ihrer Stippvisite. «Ihr seid alle verblüffend und so viel wert! Kann euch gar nicht sagen, wie dankbar ich bin», teilte die 25-Jährige ihren Anhängern mit.

Doch natürlich sind es die Hauptdarsteller Robert Pattinson (26) und Kristen Stewart (22), nach denen die meisten Blut geleckt haben. In dem fünften und letzten Film der «Twilight»-Saga sind Vampir Edward und seine Ehefrau Bella endlich vereint und junge Eltern. Doch viel spannender als der bedrohliche Vampir-Streit um Tochter Renesmee ist das private Liebesdrama der Darsteller. Nachdem sie sich im Sommer wegen einer Affäre von Stewart öffentlich getrennt hatten, schaut nun jeder hin, ob sie bei der Premiere wieder gemeinsam über den schwarz gefärbten Teppich laufen.

Bei der «Breaking Dawn - Bis(s) zum Ende der Nacht 1»-Premiere vor einem Jahr hatte das Vampirpärchen den stundenlangen Marsch vorbei an den kreischenden Schaulustigen sichtlich genossen. Im hochgeschlitzten Abendkleid aus Samt und durchsichtigem Glitzerstoff gab Stewart Autogramme und posierten strahlend mit den Fans.

Seit dem schlagzeilenträchtigen Liebes-Aus im August wurden Pattinson und Stewart in den letzten Wochen wieder häufiger zusammen gesehen. Anfang November jetteten sie für eine Werbetour zusammen in einem Privatjet von Los Angeles nach New York. Konkreten Liebes- Fragen weichen sie mit diplomatischen Floskeln aber meist geschickt aus. Ihr Premieren-Defilee dürfte damit etwas von einem Spießrutenlauf haben. Und es bleibt nicht bei einem Auftritt. Nach der Hollywood- Premiere werden die «Twilight»-Stars am Freitag (16.11.) auch bei der Deutschlandpremiere in Berlin erwartet.