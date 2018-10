München (SID) - Der niederländische Fußball-Star Arjen Robben erwartet am Mittwoch in Amsterdam beim Länderspiel gegen die deutsche Auswahl (20.30 Uhr/ARD) kein Duell auf Augenhöhe. "Deutschland ist ein, zwei Stufen höher einzuordnen, als wir es im Moment sind, sie sind ein, zwei Schritte weiter", sagte der 28 Jahre alte Profi von Bayern München am Samstagabend. Die Elftal dagegen sei nach dem Trainerwechsel von Bert van Marwijk auf Louis van Gaal nach der verkorksten EM "noch in der Entwicklung".

Robben freut sich jedoch auf "ein richtig schönes Spiel. Auch wenn es ein Freundschaftsspiel ist: Gegen die Deutschen ist es immer etwas Besonderes", sagte er. Für Oranje sei die Begegnung aufgrund der personellen Veränderungen auch in der Mannschaft "ein wichtiger Test". Für die vielen jungen Talente im Kader sei es schön, sich mit "einigen der besten Spieler der Welt" messen zu dürfen.

Die Niederlande haben in ihren bisher vier Qualifikationsspielen für die WM 2014 in Brasilien die Maximalausbeute von zwölf Punkten geholt. Gegen Ungarn, Rumänien, die Türkei, Estland und Andorra ist die Elftal in ihrer "schwierigen Gruppe" (Robben) D Topfavorit, "da haben wir keinen Gegner wie es die Deutschen sind", sagte Robben.

Der Außenstürmer, der im Oranje-Dress zuletzt - anders als bei den Bayern - die linke Seite bespielte, glaubt indes nicht, dass die DFB-Elf erneut so große Abwehrschwächen offenbaren wird wie beim 4:4 in Berlin gegen Schweden. "Das war einmalig. Sowas passiert in 100 Jahren einmal, das wird nie wieder passieren. Wir können ein gutes Deutschland erwarten."