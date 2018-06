München (dpa) - Die schwarz-gelbe Koalition in Bayern bleibt bei ihrer Linie, dass die bayerische Landtagswahl am 15. September 2013 und die Bundestagswahl zwei Wochen später am 29. September stattfinden soll. Dies werde Innenminister Joachim Herrmann dem Bundesinnenministerium vorschlagen, sagte Ministerpräsident Horst Seehofer nach einem Treffen des Koalitionsausschusses in München. Die SPD hatte kritisiert, dass am 29. September in drei Bundesländern die Herbstferien bereits begonnen hätten.

