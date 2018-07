Doha/Kairo (dpa) - Nach einem einwöchigen Verhandlungsmarathon in Katar haben die syrischen Regimegegner eine Einigung erzielt. Die Aktivisten vereinbarten am Sonntag in Doha die Gründung einer vereinten Oppositionsplattform, wie der arabische Nachrichtensender Al-Dschasira berichtete.

Die zutiefst zerstrittene Opposition war von Staaten aus der Gruppe der Freunde Syriens - allen voran Katar und die USA - zu einem Zusammenschluss gedrängt worden.

Zuvor hatte der Syrische Nationalrat (SNC), der sich bisher als einzige legitime Vertretung der Opposition verstand, nach Angaben von Teilnehmern eingewilligt, Teil einer Koalition der Regimegegner zu werden. Für die SNC-Mitglieder sollen demnach 22 von insgesamt etwa 55 Sitzen in der neuen Syrischen Nationalen Allianz reserviert werden.