Los Angeles (dpa) - Frisch von ihrer Hochzeitsreise zurück, haben sich die Schauspielerin Jessica Biel (30) und der Sänger Justin Timberlake (31) in New York nützlich gemacht. Am Wochenende händigte das Paar Hilfspakete an Betroffene von Wirbelsturm «Sandy» aus, berichtete das Promiportal «Eonline.com».

Ein Foto zeigte die Stars in warmen Winterjacken im New Yorker Stadtteil Rockaway vor einem Lastwagen voller Hilfsgüter. Mehr als drei Stunden lang hätten Biel und Timberlake tatkräftig angepackt, hieß es. Das Paar hatte sich Mitte Oktober in Italien das Jawort gegeben. Die Flitterwochen verbrachten sie in Tansania.

Viele Stars haben sich nach dem verheerenden Sturm für die Opfer engagiert, meist mit Konzerten oder Geldspenden. Vorige Woche kündigte Lady Gaga eine Finanzspritze von einer Million Dollar an. Nach Hurrikan «Sandy» Ende Oktober und einem weiteren Schneesturm sind immer noch viele Menschen in den am schwersten betroffenen Bundesstaaten New York und New Jersey ohne Strom und Heizung.

