Kourou/Paris (dpa) - Eine europäische Ariane-5-Rakete hat erfolgreich zwei neue Telekommunikationssatelliten ins All gebracht. Der rund 50 Meter hohe Flugkörper hob am Samstagabend vom Raumfahrtzentrum Kourou im südamerikanischen Französisch-Guayana ab.

Nach rund halbstündigem Flug setzte er die Satelliten nach Angaben aus dem Kontrollzentrum nacheinander auf Transferbahnen im Orbit aus. Die Ariane-Rakete hatte eigentlich bereits am Freitag starten sollen. Wegen schlechtes Wetters musste der Countdown allerdings gestoppt werden.

Der vom Betreiber Eutelsat in Auftrag gegebene Satellit «Eutelsat 21B» soll künftig neue Kapazitäten für Daten- und Videoübertragungen zur Verfügung stellen. Seine Signale werden in Europa und Nordafrika, aber auch im Nahen Osten und Zentralasien empfangen werden können.

Der wenige Minuten nach «Eutelsat 21B» ausgesetzte «Star One C3» wird von der brasilianischen Satellitenkommunikationsfirma Star One betrieben. Er bietet unter anderem neue Kapazitäten für TV-Sender und andere Telekommunikationsanbieter in Südamerika.

