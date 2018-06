Hamburg (SID) - Profi-Boxer Wladimir Klitschko hat seine WM-Titel im Schwergewicht erfolgreich verteidigt. Der 36 Jahre alte Ukrainer bezwang in Hamburg vor 15.000 Zuschauern in der ausverkauften O2 World seinen polnischen Herausforderer Mariusz Wach einstimmig nach Punkten und trägt damit weiter die WM-Gürtel der bedeutenden Verbände WBO, WBA und IBF. Für "Dr. Steelhammer" war es der 59. Sieg im 62. Profi-Kampf. Sein Bruder Witali Klitschko ist Weltmeister nach Version der WBC.

Klitschko, mittlerweile seit acht Jahren ungeschlagen, dominierte seinen bemühten, aber langsamen Gegner von Beginn an. Mit dem Polen hatte der uneingeschränkte Herrscher im Schwergewicht erstmals in seiner Karriere einen größeren Gegner vor den Fäusten. Der "Wikinger" ist mit einer Größe von 2,02 m vier Zentimeter länger als Klitschko, konnte diesen Vorteil zwar nicht ausnutzen, bewies aber Nehmerqualitäten. Die Zuschauer, darunter auch Hollywood-Star Sylvester Stallone, sahen einen einseitigen, aber packenden Kampf.

Für Klitschko, der seine bisher letzte Niederlage am 10. April 2004 gegen den Amerikaner Lamon Brewster kassierte, war es ohne Zweifel der emotionalste Kampf seiner Karriere. Erstmals seit 2004 musste er ohne seinen verstorbenen Trainer Emanuel Steward in den Ring klettern. Der legendäre Startrainer war am 25. Oktober im Alter von 68 Jahren in seiner Heimatstadt Detroit an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben. Klitschko widmete den Kampf seinem Lehrmeister, dem vor dem Duell mit zehn Glockenschlägen gedacht wurde. Gegen Wach wurde er von seinem ehemaligen Sparringspartner und Steward-Lehrling Johnathon Banks betreut.