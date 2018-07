Los Angeles (dpa) - Die Los Angeles Lakers haben Mike D'Antoni als neuen Trainer verpflichtet. Wie der Club mitteilte, tritt der Ex-Coach der New York Knicks die Nachfolge des in der vergangenen Woche entlassenen Mike Brown an.

D'Antoni soll einen Dreijahresvertrag erhalten und im Laufe der Woche vorgestellt werden. Der Club soll zudem eine Option auf eine weitere Saison besitzen.

Eigentlich hatten die Kalifornier ihren ehemaligen Erfolgscoach Phil Jackson zu einer Rückkehr auf die Trainerbank überzeugen wollen. Jackson galt auch als Wunschkandidat von Superstar Kobe Bryant. Allerdings soll der 67-Jährige nach übereinstimmenden Medienberichten zu viel Geld und Einfluss für sein drittes Engagement bei den Lakers gefordert haben.

Noch ohne den neuen Übungsleiter gewannen die Lakers daheim gegen die Sacramento Kings 103:90. Center Dwight Howard überzeugte beim zweiten Sieg in Serie mit einem Double Double aus 23 Punkten und 18 Rebounds. Eine empfindliche Niederlage mussten die Miami Heat einstecken. Der Titelverteidiger verlor bei den Memphis Grizzlies mit 86:104 und kassierte die zweite Saisonniederlage.