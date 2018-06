Los Angeles (SID) - Die Los Angeles Lakers haben Mike D'Antoni als neuen Trainer verpflichtet. Der 61-Jährige wird beim 16-maligen Champion Nachfolger von Mike Brown, der am Freitag nach dem Fehlstart in die neue Saison der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA entlassen worden war. Eine Rückkehr von Erfolgscoach Phil Jackson zum Titelkandidaten ist damit vom Tisch.

D'Antoni, ehemaliger Coach der Phoenix Suns und New York Knicks, erhält bei den Lakers einen Vierjahresvertrag und soll in den kommenden Tagen vorgestellt werden. Der frühere Profi war in Los Angeles nur die zweite Wahl, doch D'Antoni erhielt den Zuschlag, weil der Klub und Jackson bei Verhandlungen am Wochenende keine Einigung erzielen konnten. Der erfolgreichste Coach der NBA-Geschichte hatte L.A. zu fünf Titeln geführt.

Bei seinem neuen Arbeitgeber kann D'Antoni, der bei den Knicks im März 2011 nach dreieinhalb erfolglosen Jahren zurückgetreten war, auf die Unterstützung der Schlüsselspieler zählen. Allstar Steve Nash, der unter D'Antoni vier Jahre in Phoenix spielte, hatte sich schon vor der Verpflichtung für seinen früheren Coach ausgesprochen. "Jeder weiß, wie sehr ich Mike liebe", so der 38-Jährige. Auch Superstar Kobe Bryant schätzt den neuen Trainer.

Vorgänger Brown war am Freitag gefeuert worden, nachdem das im Sommer mit Nash und Dwight Howard (Orlando Magic) prominent verstärkte Starensemble in fünf Spielen vier Niederlagen kassiert hatte.

Unter dem früheren Assistenztrainer Bernie Bickerstaff, der derzeit an der Seitenlinie das Sagen hat, haben die Lakers die bisherigen beiden Spiele gewonnen. Dem 101:77 gegen die Golden State Warriors unmittelbar nach der Trennung von Brown folgte am Sonntag ein 103:90 gegen die Sacramento Kings.

Center Howard war mit 23 Punkten und 18 Rebounds überragender Mann auf dem Platz. Beim dritten Sieg im siebten Spiel überzeugten auch Bryant (20 Punkte), Metta World Peace und Pau Gasol (je 18 Punkte.