Flensburg (dpa) - Bei einem Feuer in einer Diskothek in Flensburg sind in der Nacht mehrere Menschen verletzt worden. «Ob es auch Schwerverletzte gibt, steht momentan noch nicht fest», sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Feuerwehr und Polizei seien mit einem großen Aufgebot im Einsatz.

