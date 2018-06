München (AFP) In den Job zurückgekehrte ehemalige Hartz-IV-Empfänger bekommen von ihren Arbeitgebern gute Noten. Zwei Drittel der Arbeitgeber sind mit der Leistung der ehemaligen Langzeitarbeitslosen zufrieden, ergab eine am Montag von der Bundesagentur für Arbeit (BA) in München vorgestellten repräsentative Umfrage des Allensbach-Instituts unter Firmen aus den Branchen Pflege, Handwerk und Gastronomie. Jeder Vierte der Arbeitgeber ist demnach sogar sehr zufrieden.

