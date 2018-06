Saarbrücken (AFP) Angesichts Tausender offener Lehrstellen in Deutschland setzt das Handwerk verstärkt auf Auszubildende aus den europäischen Krisenländern. "Wir suchen nach Wegen, wie wir Jugendlichen aus Spanien und Portugal eine Ausbildung in Deutschland ermöglichen können", sagte Handwerkspräsident Otto Kentzler der "Saarbrücker Zeitung" vom Montag. Mehr als die Hälfte der 53 Handwerkskammern in Deutschland habe inzwischen Initiativen zur Anwerbung ausländischer Fachkräfte und Auszubildender ergriffen, hieß es unter Berufung auf eine Umfrage des Zentralverbandes des Handwerks (ZDH).

